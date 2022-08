Salvini accusa Lamorgese: "Lampedusa, come nascondono i migranti perché sto arrivando"

03 agosto 2022 a

a

a

Continua l’emergenza a Lampedusa, dove l’hotspot al momento “accoglie” oltre 1.500 migranti, quando invece potrebbe ospitarne al massimo 350. “Una vergogna assoluta - attacca Matteo Salvini dai suoi profili social - per l’Italia e per l’Europa, che negli ultimi giorni Luciana Lamorgese ha provato a nascondere con qualche trasferimento. Peccato che gli arrivi siano così numerosi da rendere inutili i tentativi della sinistra”.

Da ex ministro dell’Interno, il segretario della Lega conosce bene il problema dell’hotspot di Lampedusa: “L’isola è al collasso, nelle prossime ore, prima della mia visita di domani e venerdì, riproveranno a nascondere i loro fallimenti?”. Nella notte di mercoledì 3 agosto sono sbarcati altri 112 migranti, dopo essere stati soccorsi a 12 miglia dalla costa siciliana dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Il gruppo, composto da persone in fuga da Egitto, Siria, Bangladesh e Pakistan, si trovava su una lancia libica di 12 metri partita da Zawiya.

Nelle ore precedenti erano avvenuti altri due sbarchi, per un totale di 83 persone: in totale sono 1.655 i migranti stipati nell’hotspot di Lampedusa. In giornata sono previsti alcuni trasferimenti: 152 persone verranno imbarcate sul traghetto Sansovino con direzionò Porto Empedocle, mentre altri 600 si imbarcheranno sulla nave Diciotti della Guardia costiera.