Riccione, degrado in spiaggia: "Ci vogliono le manganellate", il vip fuori controllo

Parla di nuovo Emis Killa. Le sue parole fanno il giro della Rete e diventano virali in pochissimo tempo. Il rapper parla, ancora una volta di Riccione. E dice: "Tanto per rimanere in tema, Riccione è diventata Marsiglia comunque. Una volta i giovani andavamo li a divertirsi, le famiglie anche. Ora dopo le 18:00 se sei un bravo ragazzo devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare. Le manganellate nelle ginocchia ci vogliono".

Si tratta di frasi molto forti e ad effetto che fanno discutere abbastanza in Rete. Il rapper torna a parlare di Riccione dopo averlo fatto alcuni giorni fa, quando aveva detto: «Riccione è diventata Marsiglia comunque. Una volta i giovani andavano lì a divertirsi, le famiglie anche. Ora dopo le diciotto, se sei un bravo ragazzo, devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare. Le manganellate nelle ginocchia ci vogliono». Un altro tweet che in poco tempo ha fatto il giro della Rete. In questo modo Emis Killa (all'anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, originario di Vimercate), parla della città romagnola.

Più che un tweet si tratta di una vera e propria cannonata, senza precedenti. Emis Killa aveva parlato anche delle tasse, che si pagano in questo periodo. «Ogni anno in questo periodo si pagano le tasse e mi ricordo di quanto questo Paese sia governato da dei ladri. Lo stato è mio socio al 50% (anche più) e in cambio mi offre un panino di me...da. A me e a tutti voi. Prima o poi mi levo dal ca...o. Giuro su mia madre», tuona ancora il rapper. Le sue ultime parole sulle manganellate sono fortissime e non mancano polemiche. «Verissimo Emi. In molte città italiane ci vorrebbero persone apposta a battagliare le zone con manganelli e teaser. Basta scherzare, con certi personaggi va usato il pugno di ferro», scrive un utente.