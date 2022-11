Ong, Francia invita a boicottare Italia. E minaccia: "Conseguenze gravi"

10 novembre 2022 a

La nave ong Ocean Viking di Sos Mediterranée con oltre 200 migranti a bordo sarà accolta in Francia ma solo "in via eccezionale". È quanto ha precisato il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, nell'intervento in cui ha comunicato che l'imbarcazione approderà domani mattina al porto di Tolone dopo il rifiuto dell'Italia a dare il via libera allo sbarco in uno dei suoi porti. Una scelta che, minaccia l'Eliseo, "è chiaro" che avrà "conseguenze estremamente gravi per le nostre relazioni bilaterali".

Ma quella della Francia sembra una vera e propria dichiarazione di guerra all'Italia in tema di immigrazione e ong. Il governo di Macron infatti invita "tutti gli altri partecipanti" al meccanismo di ricollocamento europeo dei migranti, "in particolare la Germania", a sospendere l'accoglienza dei profughi che si trovano attualmente in Italia. A lanciare il messaggio è sempre il ministro dell'Interno Darmanin, dopo aver annunciato la decisione di Parigi di sospendere "con effetto immediato" l'accoglienza prevista di 3.500 rifugiati attualmente in Italia, in segno di protesta contro il rifiuto di Roma di autorizzare lo sbarco di Ocean Viking in Italia.

"La Francia si rammarica profondamente del fatto che l'Italia non si sia comportata come uno Stato europeo responsabile" ha dichiarato Darmanin. "La gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo è un problema europeo che riguarda tutti noi e richiede una risposta europea".