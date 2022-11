Aboubakar Soumahoro? Ecco il video che lo incastra

23 novembre 2022 a

La storia di Aboubakar Soumahoro si fa sempre più grottesca. Nel video sui social dove è andato in scena il piagnisteo del parlamentare di Sinistra Italiana e Verdi Soumahoro ha cercato di dissociarsi dall'inchiesta che sta travolgendo la sua famiglia. Di fatto Soumahoro ha cercato di spostare il focus del problema affermando che qualcuno lo vuole distruggere e che è solo una vittima di questa storia. Inoltre Soumahoro ha detto di non avere nulla a che fare con l'associazione gestita attorno a cui gravita l'inchiesta. Ma come riporta il Tempo, le cose non stanno davvero così. La suocera a Repubblica aveva affermato che la sede di Latina era una come tante altre. Ma allo stesso indirizzo si trovano sia la Lega dei braccianti che la coop Karibu. Ebbene, la sucocera di Soumahoro ha afefrmato che "Aboubakar non si è mai visto da quelle parti".

A quanto pare si tratta di una affremazione che potrebbe non corrispondere al vero. Infatti in un video pubblicato sui profili social di Soumahoro e risalente al 2020 si vede proprio il parlamentare, ex sindacalista, proprio lì nella sede di cui parla la suocera. E lo stesso Soumahoro, come ricorda ilTempo, afferma: "Siamo qui a Latina, nell'agro-pontino, stiamo inaugurando la "Casa dei diritti e della dignità Lega braccianti, è un giorno importante ed un momento fondamentale per tutti i lavoratori e le lavoratrici".

Insomma un'altra figuraccia da aggiungere a quelle già consumate in questa storia che pian piano sta mostrando il vero volto di uno degli esponenti di sinistra che più di ogni altro aveva avuto la pretesa di dare lezioni agli altri.