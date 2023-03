Nicola Porro travolge la piddina Malpezzi: "Mi ribolle il sangue..."

28 marzo 2023 a

a

a

Si torna a parlare di immigrazione nello studio di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4. Tra gli ospiti la senatrice del Pd Simona Malpezzi e il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, ma anche il giornalista Toni Capuozzo. "Mi ribolle il sangue - ha detto il conduttore alla dem prima di mandare in onda il servizio su un'inchiesta sulle Ong -. L'inchiesta non vuol dire che sono colpevoli, ma se avete la pazienza di vedere questo servizio voi vi fate un'idea delle Ong completamente diversa".

"A Salvini 15 anni di galera? Manco il processo!": Storace fa a pezzi i magistrati

"Sa perché sono carico a pallettoni? - ha chiesto Porro alla Malpezzi -. Proprio per i morti in mare". "Si ma Porro prima di guardare il servizio - ha poi detto la senatrice -. Siamo tutti d'accordo qui che serve una missione europea di soccorso e salvataggio?". Il confronto si fa più acceso quando il conduttore del talk cita alcuni esponenti dem secondo cui la tragedia di Cutro poteva essere evitata: "Sempre colpa della Guardia Costiera". "No, non è colpa della Guardia Costiera", lo ha interrotto la Malpezzi.

Ong, come fanno la guerra alla Guardia Costiera: tre casi clamorosi

A quel punto Porro ha citato Laura Boldrini, che il 7 marzo ha detto: "Piantedosi doveva rispondere a una sola domanda e non l'ha fatto: perché la Guardia costiera, che ha mezzi inaffondabili, non ha soccorso le vittime del naufragio?". "Che cosa vuol dire questa cosa, scusi?", così Porro ha incalzato la dem. E lei: "Noi abbiamo chiesto solo dove si è inceppato il meccanismo".