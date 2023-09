Diego Bianchi, i clandestini e il sogno proibito dei compagni: Hoara Borselli all'attacco

15 settembre 2023 a

a

a

Nei giorni del caos (totale) che ha travolto Lampedusa, nei giorni più bui e difficili dell'emergenza migratoria (anche per le scelte di Ue, Berlino e Parigi, come sempre ostili all'Italia), c'è anche chi sogna un maggior numero di arrivi. Per esempio Diego Bianchi, in arte Zoro, il quale ospite nell'ovattatissimo studio di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7 ha rivelato: "Sogno un premier che vanti gli arrivi" degli immigrati. E Hoara Borselli punta il dito: se i compagni sognano sempre più clandestini.

Clicca qui, iscriviti gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi il commento di Hoara Borselli