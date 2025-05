Treviso, nella moschea dei "bimbi" pregavano anche i terroristi

Mentre la politica non smette di interrogarsi sull’opportunità di fotografare dei bambini di un asilo paritario mentre pregano “all’islamica” all’interno di una moschea, dalle nebbie del passato è riemerso un episodio piuttosto significativo che riguarda la comunità islamica Emanet di Susegana nel Trevigiano. La stessa dove i bambini della scuola per l’infanzia Santa Maria delle Vittorie di Ponte di Priula sono andati in “gita”. I fatti si riferiscono al 2018 e diremo in seguito che da allora le cose in quella comunità sono molto cambiate, ma la notizia resta in tutta la sua purezza.

A fine gennaio di quell’anno due frequentatori del centro islamico vennero espulsi dall’Italia perché sospettati di jihadismo. A finire nelle maglie delle forze dell’ordine furono Fikret e Berzat Daliposky, due cugini macedoni di 45 e 43 anni, che secondo le indagini svolte allora, tenevano costanti contatti con imam salafiti e con connazionali con precedenti per terrorismo internazionale. In particolare i due vennero ritenuti essere non solo potenziali reclutatori di terroristi, ma veri e propri foreign fighters pronti a raggiungere la Siria per combattere nelle fila dell’Isis. Per questo l’allora ministro dell’Interno Marco Minniti (Pd), firmò il decreto di espulsione per i due, che vennero fatti salire su un volo per la Macedonia e tanti saluti. Al tempo i frequentatori del centro restarono sorpresi e dichiararono a più riprese di non essersi accorti di nulla.