Accordo con il Bangladesh contro i migranti irregolari

Su 17.761 migranti sbarcati in Italia dall’inizio dell’anno, in 6.514 hanno dichiarato, al momento dell’arrivo, di essere di nazionalità bengalese. Si tratta di gran lunga dell’etnia più numerosa rappresenta il 37% di chi ha raggiunto il nostro Paese nel 2025. Ieri, proprio per mettere un freno all’immigrazione illegale dall’Asia meridionale, al termine di una visita ufficiale di due giorni a Dacca, capitale del Bangladesh, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha siglato il Memorandum interministeriale “migrazione e mobilità” con con il locale ministro degli Espatriati, Asif Nazrul. Si tratta di un accordo, ha spiegato il Viminale, finalizzato a incentivare «la migrazione legale, la cooperazione nella gestione del fenomeno migratorio incluso il rimpatrio dei migranti irregolari, la prevenzione e il contrasto di tutte le forme di migrazione illegale, lo sfruttamento e il traffico di esseri umani».

Piantedosi ha avuto anche un colloquio, tra gli altri, con il ministro degli Esteri, Touhid Hossain, e con il ministro dell’Interno, Jahangir Alam Chowdhury. Al termine dell’incontro bilaterale con Nazrul ha illustrato i contenuti di un accordo che prevede anche il rafforzamento dello «scambio di informazioni tra le nostre Forze di polizia». Obiettivo: «Massima fermezza contro le reti criminali che offrono dei veri e propri pacchetti per entrare irregolarmente in Italia, attraverso pericolose rotte, mettendo a repentaglio la vita delle persone». Le parti hanno concordato sulla necessità di istituire un comitato congiunto per promuovere la cooperazione sulla prevenzione e sul contrasto della criminalità organizzata transnazionale e iniziative di rafforzamento delle capacità delle Forze dell’ordine.