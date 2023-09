Del Debbio fa impazzire la sinistra: "Migranti? Ecco dove li devono mettere"

28 settembre 2023 a

a

a

"Un po' di tempo fa a un gioielliere rapinato dissero 'lei sposti la gioielleria perché qui non siamo in grado di aiutarla'. Cioè uno deve spostare la gioielleria perché altrimenti, se resta lì, è sicuro che venga rapinato...": Paolo Del Debbio ha parlato del tema immigrazione a Fuori dal Coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano su Rete 4. Il conduttore, in particolare, ha spiegato che bisogna fare qualcosa affinché i migranti che arrivano in Italia non se ne stiano in giro senza far niente: "Questi signori qui in una forma o in un'altra, siccome è dimostrata la loro pericolosità sociale in molti casi, non devono stare in giro per la città".

"O li mettano dentro delle strutture o li mettano dentro delle abitazioni o li mettano dentro qualche altro posto... - ha aggiunto il conduttore di Dritto e Rovescio -. Ma la cosa certa è che non devono stare in giro senza far niente. Perché uno che sta in giro senza far niente è chiaro che poi fa qualcosa". Secondo il giornalista, insomma, è necessario un percorso che porti i migranti a essere impegnati in qualcosa per evitare che si caccino nei guai. Proprio ieri il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto contenente misure sull’immigrazione. Misure che prevedono rimpatri più veloci per chi crea problemi di ordine pubblico, per i falsi minorenni e in generale per chi comunica dati falsi sulla propria identità.