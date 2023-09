Fuori dal Coro, pagare per pulire il sangue del figlio ucciso: choc da Mario Giordano

21 settembre 2023 a

"Una storia assurda". Esordisce così Mario Giordano a Fuori dal coro per raccontare la sconvolgente vicenda che ha visto come protagonista la signora Pavan. Barbara - così si chiama la donna - è la mamma di Davide, un ragazzo morto a soli 17 anni dopo essere stato investito da un guidatore ubriaco. Il pirata della strada ha scelto la via del patteggiamento della pena. Ciò significa che non ha fatto nè farà mai un giorno di carcere. E già fin qui ci sarebbe molto da riflettere. Non c'è tragedia più grande nel cuore di un genitore che veder la scomparsa del proprio figlio. Ma la burocrazia italiana, a volte, riesce a raggiungere vette altissime di insensibilità. Fino a trasformare delle tragedie umane in un vero e proprio teatro dell'assurdo.

Qualche giorno fa la signora Pavan si è vista arrivare una richiesta di rimborso spese pari a 183 euro. Il motivo? La pulizia del sangue dalla strada dopo l'incidente che ha visto coinvolto il figlio. "Hanno pure chiesto i soldi per pulire il sangue di suo figlio, ucciso da un ubriaco che non è stato un giorno in carcere", tuona uno sconvolto Giordano.

Si potrebbe pensare a un errore. Capita sovente che, nel dispiego di mansioni ripetitive, si perda un po di quell'umanità che invece è alla base della nostra convivenza civile. Ma il conduttore di Fuori dal coro pone a Barbara la domanda che tutti noi avremmo voluto farle: "Dopo che è uscita la notizia di questa richiesta di rimborso spese qualcuno le ha chiesto scusa?". La risposta della signora è lapidaria: "No". Silenzio in studio.