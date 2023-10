Iolanda Apostolico nella folla che insulta gli agenti? Il leghista: "Provi a smentirmi"

05 ottobre 2023 a

Iolanda Apostolico spunta in un video registrato il 25 agosto 2018. Quel giorno, la giudice che non ha applicato il decreto Cutro impedendo così il trattenimento di tre migranti al Centro di Pozzallo, era tra i manifestanti che a Catania protestavano contro Matteo Salvini che all'epoca, da ministro dell'Interno, impediva lo sbarco della nave Diciotti. "25 agosto 2018. Catania, io ero vicepremier e ministro dell’Interno. L’estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla 'assassini' e 'animali' in faccia alla Polizia. Mi sembra di vedere alcuni volti familiari…", scrive su Twitter il vicepremier leghista postando il video della manifestazione in cui si vede chiaramente la Apostolico.

E a stretto giro dalla pubblicazione di queste immagini, infatti, in una nota, il deputato catanese della Lega Anastasio Carrà, conferma che si tratta proprio della giudice di Catania: "Ha ragione il vicepremier e ministro Matteo Salvini: nel video che ha pubblicato questa mattina (5 ottobre, ndr) sui social ci sono volti noti. Sono certo di riconoscere la magistrata di Catania Iolanda Apostolico, che in quel 25 agosto 2018 era su uno molo del porto catanese durante la manifestazione dell’estrema sinistra". Carrà ricorda che "la folla gridava assassini e animali in faccia alla polizia per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti. Mi rivolgo pubblicamente alla dottoressa: mi può smentire?".

Per ora dal giudice Iolanda Apostolico non è arrivata alcuna precisazione.