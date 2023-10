Iolanda Apostolico, Capezzone: la sinistra usa il manganello solo contro i nemici

07 ottobre 2023 a

a

a

La vicenda di Iolanda Apostolico ha fatto impazzire la sinistra dopo il video che immortala la giudice alla manifestazione del 25 agosto 2018 in prima fila a una manifestazione anti-Salvini. "Una delle più roventi passioni erotiche della sinistra è il doppio standard, l’uso sistematico dei due pesi e delle due misure, la manica larga per gli amici e il pugno di ferro per i nemici", scrive Daniele Capezzone nel suo editoriale su Libero. Ma "la sinistra gira intorno al problema: il fatto che un magistrato non può permettersi comportamenti degni di un ultrà.