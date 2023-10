Daniele Capezzone presenta "l'islamometro di Libero": scopri l'imam in te

20 ottobre 2023 a

Un questionario di sole 30 frasi destinato a tutti i fan del politicamente corretto. È questo l'islamometro presentato da Daniele Capezzone in grado di misurare il fanatismo dei compagni. D'altronde, le 30 frasi non sono casuali, ma si tratta di 30 cose effettivamente pronunciate o scritte in dibattiti televisivi e radiofonici, in interventi pubblici, in commenti sui quotidiani italiani. Risultato? La quintessenza della peggiore ipocrisia di sinistra, del più insopportabile doppiopesismo, del più sistematico e sfacciato doppio standard. L'obiettivo è quello di provocare un dibattito. A maggior ragione ora che i nostri media e la nostra discussione pubblica sono posseduti da un inquietante pregiudizio contro Israele.

