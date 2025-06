Jannik Sinner, Alexander Bublik incredulo: "Onestamente non lo so..."

Un match faticosissimo, ma vinto in grande stile, di rimonta, contro il numero uno al mondo. Sull’erba di Halle, Jannik Sinner è caduto a sorpresa contro Alexander Bublik ed è stato eliminato dal torneo Atp tedesco, vinto l’anno scorso. Per il 23enne altoatesino, che paga le scorie della finale persa al Roland Garros due settimane fa, ora è testa su Wimbledon. Al Roland Garros Bublik perse in tre set prendendosi giusto sei game, ora ha vinto di rimonta con una super prestazione.

Poi gli è stato ricordato che, eccetto Alcaraz, è stato il primo a battere Sinner dallo scorso agosto: "Come ho fatto? Onestamente non lo so — le sue parole — So di cosa sono capace. Lui mi ha dato una possibilità. Gli ho strappato il servizio nel terzo set e sull'erba poi quando perdi il servizio è dura recuperarlo”. E ancora: “La chiave del match? Le risposte vincenti — le sue parole — Se ho una chance di battere il numero uno, forse ce l'ho solo in questi tornei, tra uno Slam e un altro. Abbiamo giocato contro due settimane fa ed era un giocatore diverso. Io mi sono sentito bene: sono cresciuto, succede per fortuna. Non sono più il Bublik di 2 o 3 anni fa”. Ora la sfida ai quarti è contro il ceco Machac passato con il punteggio di 3‑6, 6‑3, 6‑4, al termine di una sfida durata circa due ore.