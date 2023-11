Ong, insulti e attacchi contro il governo: "Patto con l'Albania? Genialata disumana"

07 novembre 2023 a

Il piagnisteo delle Ong non poteva mancare. Dopo l'accordo tra Italia e Albania per contenere gli sbarchi sulle nostre coste, ecco che puntuale arriva la critica da parte delle Ong che mettono nel mirino l'esecutivo di centrodestra: "Migranti soccorsi in Italia e deportati in Albania: l’ennesima genialata del Governo italiano è una nuova manovra disumana, populista e priva di fondamento umano e giuridico", fa sapere Sea Watch con una nota durissima a proposito dell’accordo tra il premier Giorgia Meloni e il presidente albanese Edi Rama in materia di gestione dei flussi migratori. "La Commissione europea ha già dichiarato che il diritto europeo in materia di asilo si applica solo per richieste di protezione presentate sul territorio degli Stati membri - avverte l’ong -. Dalla prospettiva del diritto comunitario, dunque, il piano non è attuabile".

Donne e minori sono esclusi dall’intesa. "Con quale criterio il Governo punisce con la deportazione soltanto gli uomini - dicono da Sea Watch Italia -? Inoltre quanto può essere sostenibile per le navi della Guardia costiera e Guardia di Finanza fare la spola tra il Mediterraneo centrale e Albania? Con questa nuova assurdità, il Governo cerca ancora una volta di evadere le responsabilità dell’Italia sul diritto di asilo. A pagarne le conseguenze sono sempre le persone migranti private dei loro diritti. Svenduti come pedine di accordi internazionali", conclude l’ong. Insomma il braccio di ferro riparte.