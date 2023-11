Caltanissetta, assalto a volto coperto al bus coi migranti: chi firma l'assalto

14 novembre 2023 a

a

a

Ci sono stati dei momenti di altissima tensione questa mattina 14 novembre a Caltanissetta, quando 17 attivisti, tutti con il volto coperto e la maggior parte dei quali stranieri e provenienti dal Nord Italia, hanno bloccato un pullman diretto a Palermo con a bordo quindici migranti pronti per essere rimpatriati. Due manifestanti, dopo aver bloccato il mezzo, si sono addirittura incatenati sotto il pullman, impedendo al mezzo di proseguire la marcia.

Immediato l’arrivo degli agenti della questura di Caltanissetta, che sono riusciti a bloccare i diciassette attivisti e a identificarli. Verranno tutti denunciati per blocco stradale, resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e interruzione di pubblico servizio.

Il pullman è stato bloccato dagli attivisti lungo la strada Provinciale 5, poco distante dal centro di accoglienza di Pian del Lago, dove i migranti erano stati ospitati. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, il pullman si è rimesso in viaggio.

Non si è ben capito lo scopo del blitz di questo gruppo di attivisti, se volevano liberare i clandestini e favorirne la fuga o impedire in qualche modo che venissero rimpatriati. Né si sa ancora al momento se gli attivisti siano in qualche modo legati ai centri sociali. In ogni caso il loro gesto non è stato completato grazie all'immediato arrivo della polizia.