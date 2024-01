Tunisia, sventati 13 tentativi di immigrazione clandestina verso l'Italia

02 gennaio 2024 a

a

a

La Guardia costiera tunisina ha sventato 13 tentativi di migrazione irregolare via mare e ha portato in salvo 188 migranti. Secondo un comunicato della Guardia nazionale, rilasciato lunedì sera 1 gennaio, i guardacoste nella regione centrale della Tunisia hanno contrastato 12 operazioni di migrazione irregolare attraverso le frontiere marittime e hanno salvato 175 migranti di nazionalità dell’Africa sub-sahariana.

Gli agenti della Guardia nazionale nel distretto di Sfax hanno arrestato cinque scafisti e trafficanti di migranti, sequestrando 10 imbarcazioni e otto scafi a motore. La Direzione generale della Guardia nazionale ha spiegato che le unità della guardia costiera hanno sventato un’operazione di migrazione irregolare attraverso le frontiere marittime e hanno salvato 13 migranti tunisini e una ragazza straniera. Le autorità hanno avviato misure legali nei confronti degli scafisti.

"Deviata la rotta". La nave Ocean Viking posta sotto sequestro a Bari: violato il decreto Piantedosi

Intanto proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 91, a bordo di due imbarcazioni, sono approdati sull’isola. I mezzi, secondo il racconto fatto ai soccorritori, sarebbero partiti da Sfax, in Tunisia. A soccorrerli una motovedetta di Frontex. A bordo c’erano 44 persone originarie di Guinea e Gambia e 47 di Mali, Guinea, Siria e Sudan. Sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono, al momento, 981 ospiti fra cui 77 minori non accompagnati. Ieri non ci sono stati trasferimenti. Oggi ne sono stati previsti due, con i traghetti di linea della mattina e della sera, per un totale di 650 persone.