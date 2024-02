Stupro di Catania, impossibile espellere le belve: ringraziate il Pd...

05 febbraio 2024 a

Lo stupro di Catania sconvolge l'Italia e crea più di un imbarazzo politico. Si pensi, per esempio, all'assordante silenzio di Elly Schlein sulla vicenda. Ma c'è un altro aspetto decisivo in tutta questa storia: si tratta di una norma voluta dal Pd nel 2017, la cosiddetta legge Zampa sui "minori non accompagnati". Di fatto, l'apparato normativo salvo rarissime eccezioni rende quasi impossibile respingere o espellere un migrante minorenne. Insomma la legge Zampa, di fatto, equipara bambini di 5 anni a criminali poco meno che 18enni. Una disposizione fuori dalla realtà e che va cambiata.