Fuori dal Coro, "cerco Gesù": poi l'immigrato prende a calci e schiaffi l'inviato di Giordano

Diceva di "cercare Gesù", l'immigrato abusivo, ma quando c'è da menare le mani e tirare sganassoni al giornalista non si tira certo indietro. Il video mandato in onda da Fuori dal coro, il programma di approfondimento del mercoledì sera di Rete 4 condotto da Mario Giordano, è sinceramente sconvolgente.

Si parla ancora una volta di "ladri di case", uno dei benemeriti tormentoni della trasmissione, che ogni settimana comunica con orgoglio quanti sono gli appartamenti riconsegnati ai legittimi proprietari in seguito ai servizi di denuncia.

Questa volta tocca all'inviato Francesco Leone fare i conti con l'abusivo "furbetto" (e manesco) in un infuocato faccia a faccia. L'immigrato è in bicicletta, il giornalista lo incalza: "Avevi detto che tene andavi a fine mese ma sei ancora qua...". Leone non fa in tempo a finire la frase che l'immigrato parte con uno schiaffone in pieno volto. "Non basta che occupi una casa, alzi pure le mani?", gli urla a quel punto l'inviato di Giordano, che racconta: "Prima lo schiaffo, poi ci ha preso anche a calci". "Giù le mani, giù le mani! Andiamo via, andiamo via, giù le mani. Calmo, calmo, giù! Chiamate i carabinieri", gli grida a un certo punto il giornalista, spaventato e sopraffatto da tanta inaudita e improvvisa violenza.

Qualche settimana fa, sempre davanti alle telecamere di Mediaset, l'abusivo si era dimostrato assai più pacifico e condiscendente. Nonostante una ingiunzione di sfratto arrivata a maggio, il ragazzo occupa abusivamente la casa di proprietà del signor Gino a Reggio Emilia. "Alla fine del mese me ne vado, è una promessa". "Noi torniamo tra 20 giorni eh", sottolineava il giornalista sul pianerottolo. "Va bene", assicurava l'abusivo. E' andata decisamente in un altro modo.