Quarticciolo, nordafricani circondano i poliziotti per far scappare lo spacciatore

10 febbraio 2025 a

a

a

Poliziotti accerchiati nel corso di un intervento al Quarticciolo, alla periferia di Roma. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri quando gli agenti hanno fermato un Suv per un controllo. Alla guida un ragazzo tunisino 19enne senza documenti e senza patente. Poco dopo è arrivato un connazionale di 21 anni che ha iniziato a minacciare gli agenti, dicendo di liberare il fermato, e ha chiamato a raccolta una decina di persone che hanno accerchiato le Volanti.

Un poliziotto ha quindi estratto la pistola di ordinanza e le persone sono fuggite via. Poco dopo è stato fermato e arrestato il 21enne, mentre per il 19enne è scattata la denuncia.

"Fan*** Sardone, sgozzata". La canzone choc: chi la vuole morta, esplode il caso | Guarda

"Questa mattina sono andato al commissariato Prenestino per incontrare il dirigente, Tommaso Niglio, al quale ho manifestato la solidarietà e la vigilanza dell'amministrazione. Non è il primo episodio; bisogna rivedere le leggi proprio perché i protagonisti dei fatti di ieri non sono nuovi a questo tipo di aggressioni. E' assurdo che chi compie il proprio dovere venga accerchiato, malmenato o strattonato": sono le parole all'agenzia Adnkronos di Mauro Caliste, presidente del V Municipio, commentando quanto accaduto a Quarticciolo.

Un fatto che, sottolinea Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp - è l'ennesima dimostrazione di come stia diventando sempre più difficile per le forze dell'ordine svolgere il proprio lavoro in sicurezza. Ormai questi episodi, in cui gruppi di delinquenti accerchiano le volanti per impedire gli arresti e favorire la fuga di spacciatori, si stanno normalizzando. E questo è inaccettabile: se non si interviene con sanzioni esemplari e una risposta ferma dello Stato assisteremo a una pericolosa escalation di violenza, dove a rimetterci saranno i cittadini onesti e il popolo delle divise".

La 15enne Nora morta di overdose a Verona? Un arresto: ecco chi le ha venduto la droga

"Solo con la rapida approvazione del ddl sicurezza sarà possibile punire severamente chi aggredisce un poliziotto - aggiunge Pianese -. Siamo di fronte a un atteggiamento criminale che non può più essere tollerato. Lo Stato deve dimostrare di essere più forte della violenza e del degrado, restituendo dignità e sicurezza ai quartieri che oggi sono ostaggio della criminalità".