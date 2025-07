Stefano Boeri e le chat con Sala, solo in privato la sinistra dice la verità sui migranti

In pubblico predicano le porte aperte agli immigrati e smentiscono chiunque parli di allarme sicurezza. In privato, invece, si lamentano dell’invasione di senzatetto e della criminalità notturna di certi quartieri. I compagni alla guida di Milano dicono la verità, ma solo quando si scambiano messaggi sul telefonino.

L’unica notizia che esce dalle carte dell’inchiesta sull’urbanistica - per ora così fumosa che non si capisce nemmeno quale sia l’accusa a carico del sindaco Beppe Sala - è che la sinistra milanese lontano dai riflettori non ne può più degli immigrati. Ovviamente usando un lessico diverso: non li chiamano “migranti” né “extracomunitari” né tantomeno “clandestini” (mica sono beceri leghisti, loro). Stefano Boeri, archistar ed ex assessore alla Cultura di Giuliano Pisapia prima della lite con dimissioni nel 2013, li chiama homeless, ma anche in inglese sempre di senzatetto parliamo.

I clochard. I barba. Le scarp de’ tenis. Nel 2018 Boeri scrive il seguente messaggio al sindaco Sala: «Se posso permettermi: bisognerebbe dire a Majorino che più trattiamo coi guanti homeless più ne arrivano. C’è una costante migrazione verso Milano, perfino Genova si sta svuotando». Sala risponde: «Capisco», promettendo poi di «fare il punto» a breve con Majorino. Il quale Majorino, all’epoca, era ancora assessore alle Politiche sociali ed era famoso per aver inventato la marcia per accogliere più immigrati in città.