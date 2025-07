Napoli, massacrato a colpi di mazza dal branco di immigrati: il video dell'orrore

Scene di ordinaria follia. A Napoli, nella zona tra via Marina e via Amerigo Vespucci, tre cittadini extracomunitari hanno dato il via a una vera e propria rissa. Come documentato dal filmato di una cittadina e diffuso dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, i tre si sono affrontati a colpi di mazze in mezzo alla strada. Vedendoli visibilmente alterati, probabilmente dall’abuso di alcol o sostanze, i testimoni hanno preferito non intervenire direttamente.

A intervenire sui social è stato invece l'esponente di Alleanza Verdi e Sinistra italiana che ha denunciato l'accaduto: "Un nuovo episodio di violenza ha turbato la notte della movida napoletana. Un video, invitatoci da una cittadina, documenta una rissa avvenuta nei pressi del lungomare di Bagnoli, nel parcheggio antistante una nota discoteca della zona". Qui - si legge su Instagram - "un intero gruppo di ragazzi si è scagliato contro un solo giovane, apparentemente colpevole di 'aver guardato una ragazza nel modo sbagliato', secondo quanto si vocifera tra i presenti".

E ancora: "Nel video, oltre alla violenza delle aggressioni, si sente distintamente una frase allarmante: 'Devo prendere la pistola'. Un’espressione che non è rimasta solo una minaccia. Secondo quanto riportato dalla segnalante, l’arma è stata effettivamente estratta poco dopo, provocando il panico e la fuga generale tra i presenti". Tra questi c'era anche una ragazza che si è sfogata così: "Sono una ragazza perbene, studio e amo divertirmi, ma con la presenza di certi soggetti il divertimento è sempre accompagnato da una paura tremenda. E se fossi capitata anche io in mezzo? E se quella pistola fosse stata davvero usata? Non possiamo aspettare la prossima vittima per agire".