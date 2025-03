Torino, la neonata in una borsa della spesa: due marocchini volevano venderla

18 marzo 2025 a

Una storia che ha dell'assurdo quella accaduta a Torino. Qui la Polizia di Stato ha eseguito, sotto il costante coordinamento della locale Procura della Repubblica, un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, a carico di due cittadini marocchini. Marito e moglie sono gravemente indiziati di aver introdotto illegalmente dal Marocco in Italia una neonata, esponendola a pericolo per la sua vita. Nella medesima circostanza sono stati tratti in arresto, in flagranza di reato, altri due soggetti, loro connazionali, per favoreggiamento personale in quanto, al fine di eludere le investigazioni, avevano lavorato per mantenere la permanenza illegale della minore sul Territorio Nazionale.

La complessa attività investigativa ha preso avvio a seguito di una segnalazione che una famiglia marocchina, residente a Torino, aveva ospitato per qualche settimana una neonata, estranea a quel nucleo famigliare, con l'intenzione di cederla a terzi. Ad aggiungersi alla già agghiacciante storia, un altro dettaglio: la bambina è giunta in Italia con la donna della coppia. Le due sono arrivate nello scorso ottobre su una nave proveniente da Tangeri.

La piccola, presumibilmente nata nel mese di agosto 2024, era stata trasportata, senza essere registrata nella lista passeggeri, in una busta della spesa. Il viaggio, particolarmente lungo, aveva creato degli scompensi alla minore, tant’è che, una volta arrivata a Torino, è stata portata dalla donna in un ospedale cittadino per essere visitata. La neonata, di cui sono in corso accertamenti volti a individuarne la madre biologica, sarebbe stata ceduta da quest'ultima all'indagata, perché fosse trasportata dal Marocco in Italia e verosimilmente venduta.