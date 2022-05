Il master è la chiave per trovare lavoro: ecco la ricetta di Radar Academy. In cattedra "docenti-manager"

10 maggio 2022 a

Ora il master è la chiave per trovare lavoro Alimentare, farmaceutico, hi-tech e finanza sono i settori più richiesti. Ci sono spiragli di speranza all’interno di una crisi economica complicata dalla pandemia. Che poi riguardino dei giovani è notizia ancora più positiva. Una parte di loro, infatti, riesce a trovare lavoro all’interno di un’azienda italiana o di una multinazionale. Sono quelli che frequentano un master. A confermarlo è la società di ricerca e selezione del personale Radar Consulting Italia che, da marzo 2020 a marzo 2021, ha registrato ben 1.016 ingressi nel mondo del lavoro di giovani provenienti dai propri master, organizzati dalla Radar Academy, la propria Business School. Frequentare un master è, dunque, una scelta vincente per chi, giovane, stia cercando lavoro. Sono laureati che nell’ultimo anno sono riusciti a cogliere questa opportunità, entrando in un mondo del lavoro che sembrava precluso dalle conseguenze economiche appesantite dal Covid-19. Nello specifico, i settori produttivi di maggior sbocco occupazionale sono stati: alimentare, farmaceutico, hi-tech, trasporti, bancario, assicurativo. Dal punto di vista delle professionalità e delle mansioni, invece, le opportunità hanno premiato: HR Specialist, Selezionatori, Formatori, Legal and Corporate Affair, Cost Controller, Creditand frode analyst, Key Industry Advi-sor, Talent Acquisition Specialist, HRLegal e Relazioni Sindacali, Responsabile Formazione del personale, Addetti alle politiche attive del lavoro. Radar Academy sfrutta l’ampio know-how proveniente dal rapporto quotidiano con le prestigiose aziende che ricercano personale. I suoi Master innovativi permettono ai profili in uscita di incontrare più facilmente le esigenze delle aziende più prestigiose. La cosa curiosa, poi, è che chi è stato assunto tramite il Master, sia abituato a lavorare da casa. Molti di questi ragazzi, infatti, non hanno mai incontrato di persona il proprio datore di lavoro, né hanno ancora avuto occasione di visitare la propria sede aziendale. Si può affermare che si sia arrivati ad una sorta di smart working estremo che ha creato nuova occupazione. Da una ricerca di Radar Academy è emerso, infatti, come il 97% abbia cercato lavoro online e l’84% abbia svolto il colloquio di lavoro da remoto. Si fa tutto a distanza: ricerca,colloquio, assunzione, attività lavorativa.

«La ricetta Radar Academy? Dieci sedi in tutta Italia e sempre vicini alle aziende»

L’amministratore delegato: «Master basati su casi reali e in cattedra i docenti-manager»

Radar Academy, essendo nata all’interno di una società di ricerca e selezione del personale, oggi può godere di quel vantaggio competitivo che pone l’Accademia a stretto contatto con il mondo del lavoro. Con grandi risultati in termini occupazionali. È Ernesto D’Amato, AD di Radar Academy, a spiegare il segreto di questa realtà. «Le nostre dieci sedi rappresentano un osservatorio sulle principali professionalità richieste, grazie al continuo rapporto e a partnership con aziende importanti nazionali e multinazionali. Così, siamo in grado di intercettare le loro esigenze e, in qualità di talent acquisition, forniamo loro le competenze richieste. Alla luce, infatti, delle loro necessità, Radar Academy progetta dei percorsi di master professionali appetibili per un’utenza giovane, garantendole uno sbocco professionale». Perché la scuola ha ancora difficoltà a mettere in con-tatto la domanda con l’offerta di lavoro e fatica a fornire le giuste competenze, specialmente dal punto divista pratico? «Non bastano le nozioni, occorre anche coinvolgimento emotivo, interazione, laboratori e sperimentazioni e lavorare in gruppo: anche le neuroscienze propongono questo approccio. Ecco perché coloro che siedono alla cattedra dei nostri master sono manager e dirigenti di aziende in grado di trasmettere non solo informazioni mnemoniche, ma anche il giusto metodo lavorativo». Dopo la pandemia e con lo smart working, come è cambiato il mondo del lavoro? «Lo smart working presuppone un modello organizzativo ben preciso e occorre saper-lo gestire. Ecco perché nei nostri Master abilitiamo i nostri allievi al lavoro da remoto fornendo loro le competenze giuste per lavorare in smart working».L’esperienza, dunque, è sempre fondamentale?«I nostri master sono efficaci perché basati su casi aziendali. Ad esempio, gli iscritti si dividono in gruppi e sotto-gruppi e sono incentivati a risolvere delle problematiche reali proposte da aziende prestigiose con le quali collaboriamo. Un coinvolgimento sia nel processo di apprendimento, sia come committente di un project work. In una sorta di challenge, infatti, i partecipanti puntano a proporre il progetto migliore che possa essere selezionato e applicato dall’azienda, con grandi soddisfazioni, sia dal punto professionale, sia di miglioramento di competenze e reputazione». Seguendo un master di Radar Academy, come si migliorano le proprie capacità? «Non basta avere delle attitudini: è importante svilupparle, attraverso tecniche specifiche che noi siamo in grado di insegnare. Il master, infatti, è un percorso di consapevolezza perché oltre a scoprire certe predisposizioni, si possono evidenziare anche determina-ti punti di forza sui quali lavorare per massimizzarli». Comunicazione efficace ,Management, Risorse Umane: sono numerosi i corsi che i neolaureati possono seguire durante i master. Sono opportunità per raggiungere specializzazioni in ambiti molto richiesti dalle aziende. Ha un consiglio da dare ai giovani? «I nostri master sono seguiti da laureati in diverse discipline: ad esempio, abbiamo numerosi laureati in giurisprudenza, economia ma anche laureati in lingue e letterature straniere, psicologia o in sociologia e non mancano laureati in discipline come ingegneria. Quanto al consiglio, seguite le vostre passioni, laureatevi il prima possibile e con un buon voto, dopodiché seguite un master che vi possa offrire una specializzazione. Del resto, il mondo del lavoro premia coloro che bussano precocemente.

FORMAT INNOVATIVO Radar Academy ha dieci sedi in tutta Italia. I suoi master, che prevedono il coinvolgimento di docenti manager e valorizzano il lavoro di squadra, propongono anche dei veri casi aziendali da risolvere. Una vera e propria «challenge» tra gli studenti chiamati a trovare la soluzione migliore. Grande attenzione viene rivolta anche alle logiche dello smart working sempre più utilizzato dalle società.

IN AULA Ecco tutti i corsi in partenza. E c’è sempre lo stage pratico.

Gli allievi di ciascun Master di Radar Academy possono optare per il percorso formativo che include uno stage in una delle migliori Aziende Partner. Ecco l’elenco dei Master in partenza per l’anno 2022-2023.MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE Il Master forma giovani con un focus sulla risoluzione delle problematiche connesse all'organizzazione, alla gestione delle risorse umane e delle relazioni sindacali. E-COMMERCE & DIGITAL MARKETING MANAGEMENT Il Master in E-commerce & Digital Marketing Management trasferisce le skill necessarie per pianificare ed attuare nuove strategie di marketing in chiave digitale. SALES & MARKETING MANAGEMENT Il Master Master in Sales & Marketing Management si pone l’obiettivo di creare profili specializzati nell’area Commerciale e Marketing, dotandoli di competenze immediatamente spendibili in ambito aziendale e lavorativo. FINANZA, AUDITING E CONTROLLO DIGESTIONE Il Master in Finanza, Auditing e Controllo di Gestione è finalizzato a formare la nuova generazione di CFO, Manager Amministrativi e Controller

