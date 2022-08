Al via Umbria Green Festival 2022, il festival a impatto zero

24 agosto 2022 a

Inizia oggi e durerà fino al 18 settembre il primo festival green dell’Umbria, giunto quest’anno alla settima edizione, che toccherà Perugia, Assisi, Terni, Spoleto, Narni, Isola Polvese, Rasiglia (Foligno), Montone, Pietralunga, Deruta, Fossato di vico, Acquasparta e Monte Castello di Vibio, con un ricco cartellone di eventi: 150 ospiti e oltre 55 tra interventi e performance.

Tra gli spettacoli previsti spiccano: l’attore Francesco Montanari il 24 agosto a Montone, Marco Paolini in esclusiva per l’Umbria il 25 agosto al Teatro Romano di Spoleto e il 26 a Palazzo Cesi con l’ospite internazionale Andri Snaer Magnason, Giobbe Covatta il 28 agosto a Pietralunga, la lectio magistralis di Umberto Galimberti a Narni il 31 agosto, l’incontro con la scienziata Ilaria Capua a Perugia il 2 settembre e quello con il botanico Stefano Mancuso il 4 settembre alla Cascate delle Marmore, Marco Bocci e l’orchestra da camera del Conservatorio di Perugia al Teatro Morlacchi il 16 settembre, per finire con Giovanni Guidi, il 18 settembre a Narni.

Il programma è consultabile su www.umbriagreenfestival.it

L’evento è organizzato da Techne S.r.l. e dall’associazione culturale De Rerum Natura, in collaborazione con la Regione Umbria e con Arpa Umbria, con il Patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, del Parlamento Europeo, di Asvis, del CNR di Rai Umbria. Radio 24 è Media Partner. Main Sponsor Intesa San Paolo. Tra i sostenitori anche Gruppo STG, Tarkett Spa e il Sistema Idrico Integrato di Terni.

Oltre agli spettacoli è prevista, il 17 settembre, una giornata dedicata alla mobilità urbana a Perugia, dove arriveranno da tutta Italia gli appassionati delle auto elettriche per un raduno senza precedenti in piazza IV Novembre. Umbria Green Festival allestirà, presso i Giardini Carducci, il Villaggio della Sostenibilità con numerose attività didattiche e formative, per bambini ed adulti.

Sempre a Perugia, nello stesso giorno, si terrà il convegno centrale del festival, dal titolo LE ENERGIE RINNOVABILI E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER VINCERE LA SFIDA DEL CLIMA. Al convegno parteciperanno importanti cariche istituzionali, imprenditori, scienziati e i più importanti Influencer Green italiani.

“Umbria Green Festival è il primo festival dell’Umbria a impatto zero (vedi relazione di sostenibilità scaricabile dal sito internet ), nato per riflettere insieme alle Istituzioni, alle Aziende, alle Associazioni, ai Cittadini sui temi della sostenibilità.

Rappresenta un vero e proprio progetto artistico, un luogo ideale in cui tutte le arti e le scienze si uniscono nel segno della natura, con l’obiettivo di innescare una riconversione prima di tutto culturale, che passi attraverso l'empatia, il coinvolgimento emotivo, stimolando così la consapevolezza del singolo. Ogni evento è pensato per aderire ai 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Umbria Green festival aiuta a cambiare il mondo, vuole raccontare un futuro all’insegna della sostenibilità con coraggio e immaginazione, senza nostalgia o pensieri di decrescita felice, ma guardando con fiducia alla conversione ecologica delle imprese e allo sviluppo delle nuove tecnologie.” spiega Daniele Zepparelli, direttore artistico e presidente dell’Associazione Culturale De Rerum Natura.

Nell’ambito di Umbria Green Festival, in collaborazione con la Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, verrà riattivato il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, un’opera di Land Art che si trova nel Bosco di San Francesco di Assisi, gestito dal FAI. L’idea è quella di coinvolgere tutti gli ospiti del Festival, a cominciare dallo stesso Pistoletto, nella creazione di un’installazione di parole fatta di 121 interventi (tanti quanti gli alberi presenti al Terzo Paradiso), un racconto scritto a più mani, sul tema della pace sostenibile. In questo modo il Festival vuole celebrare il valore simbolico dell’installazione rendendola un luogo di incontro regolare per la comunità, ed il fulcro intorno a cui ragazze e ragazzi delle scuole della Regione possano immaginare e realizzare esperimenti e progetti di vita sostenibile.

Umbria Green Festival da sempre non è solo un festival, ma un laboratorio di attività formative e di progetti legati ai temi della sostenibilità (collaborazioni con start up, ideazione di progetti volti al recupero di aree urbane e alla tutela ambientale come Pillole di Umbria Green Festival – con il contributo di Fondazione Perugia) che durano tutto l’anno. Da anni, poi, collabora con il Garden Club di Terni, con cui realizza progetti di formazione ambientale finanziati dalla Fondazione Carit. Ad oggi, oltre 5.000 studenti sono stati coinvolti in attività didattiche legate allo sviluppo sostenibile, in un contesto in cui è stato possibile percorrere vie di collaborazione con docenti, ricercatori, antropologi, scrittori, esperti del settore.