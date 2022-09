Live coding e nuove frontiere della media intelligence: saperne di più con l'evento Volocom-tutored

13 settembre 2022 a

a

a

Quali sono le tecnologie più innovative per sviluppare web application? Quali sono le possibilità di sviluppo del media monitoring e della media intelligence? A questi e altri interrogativi mercoledì 14 settembre cercheranno di dare delle risposte i relatori dell’evento online “Live coding - sviluppiamo una single-page-application crossplatform” promosso dalla società informatica Volocom, leader in Italia nel mondo della Media Intelligence in collaborazione con Tutored, la piattaforma punto di incontro fra studenti, giovani laureati e aziende.



L’evento (ecco il,link dove è possibile iscriversi gratuitamente: https://www.tutored.me/it/experiences/16219/?utm_source=linkedin&utm_medium=events) comincerà alle 17.30 ed è rivolto a tutti gli studenti e ai laureati di ingegneria informatica e informatica, ma anche a tutti i laureati STEM (Science Technology, Engineering and Mathematics). Durante la sessione di live coding verrà sviluppata insieme ai partecipanti una semplice single-page-application, utilizzando il framework di sviluppo Angular, che interagisce con un servizio di API per lo scambio dei dati. Relatori saranno Matteo Diarena, Direttore Innovazione Volocom e Francesco Scarpato Web Developer sempre di Volocom.