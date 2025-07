Jannik Sinner, Darren Cahill: "Chiedetelo a lui", l'ultimo giallo

Darren Cahill, una figura chiave insieme a coach Simone Vagnozzi ha avuto un ruolo chiave nel portare Jannik Sinner sul tetto di Wimbledon, ma ora è proprio il coach australiano a perdere… una scommessa. Dopo la storica vittoria sull’erba contro Carlos Alcaraz, infatti, sarà il 23enne tennista di Sesto Pusteria a decidere del suo futuro nello staff. “Chiedete a lui”, ha detto Cahill scherzando, mentre Simone Vagnozzi, seduto accanto, già lo convocava per il prossimo Wimbledon.

Cahill è entrato nel team tre anni fa, quando Sinner non aveva mai vinto un match su questa superficie. “Pensavo avesse il potenziale per l’erba, per come si muoveva e serviva — è il commento dell’australiano — Appena ha iniziato a sentirsi a suo agio, i risultati sono arrivati”. Il primo segnale fu quel match contro Djokovic ai quarti, nel 2022. Da lì, una crescita costante culminata con il trionfo londinese. “Dire che sono felice è riduttivo — aggiunge — Ma il merito è tutto suo”.

La preparazione per Wimbledon è iniziata subito dopo la finale persa a Parigi, archiviata in 24 ore. E già dal primo allenamento a Londra, Cahill aveva intuito che le cose potevano girare per il meglio. Un aneddoto divertente: dopo il primo set vinto da Alcaraz, Vagnozzi gli ha detto che poteva essere un buon segno, ricordando Parigi. “Ma io non ero così ottimista”, ha ammesso Cahill sorridendo.

A farlo ricredere ci ha pensato Sinner, vincendo i successivi tre set e sollevando il trofeo. “Jannik è speciale, ha una mentalità fuori dal comune — le parole dell’australiano — Ma fuori dal campo è un ragazzo divertente, normale, che cucina, combina pasticci e ride di tutto”. Secondo Cahill, la rivalità con Alcaraz è solo agli inizi, ma promette spettacolo. E adesso, il coach aspetta il verdetto di Sinner, con un sorriso.