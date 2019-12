Nutriscore, la denuncia di Sardone e Salvini: "Così i francesi boicottano le eccellenze italiane"

Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, denuncia con un video il famigerato Nutriscore. "Sono andata in 3 supermercati in Francia dove prosciutto di Parma e mozzarella italiana sono considerati prodotti non sani mentre prodotti industriali e vere e proprie schifezze hanno il bollino verde!".

Il Nutriscore è il sistema a semaforo inventato in Francia con l’obbiettivo di comunicare sulle etichette dei prodotti alimentari l’apporto nutrizionale. Nel video della Sardone si vedono prodotti francesi non dalla faccia sanissima con punteggi alti mentre il nostro Crudo di Parma ha un punteggio basso.

Immediata la replica di Matteo Salvini, che rilancia il video ai suoi milioni di seguaci e scrive: "Ecco come i prodotti italiani vengono boicottati in Europa. Roba da matti... La Lega è pronta a difendere con le unghie e con i denti il lavoro dei nostri produttori. Giù le mani dal made in Italy!".