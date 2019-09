L'urlo selvaggio di Leclerc al traguardo di Monza: trionfo e roba da pelle d'oca / Video

Charles Leclerc concede il bis. Dopo la prima vittoria in carriera nel Mondiale di Formula 1, il pilota Ferrari manda in visibilio il pubblico di Monza trionfando nel Gran Premio d’Italia 2019. Ecco l’esultanza del monegasco dopo la bandiera a scacchi e tutta la sua felicità in un urlo liberatorio.

"Non sono mai stato cosi stanco... E' stata una gara difficilissima, ci tenevo tanto a fare bene qui, per il team e i tifosi. Vincere qui è un sogno, lo era già la settimana scorsa con la prima vittoria, ma in termini di emozioni vincere qua è dieci volte di più". E' il commento di Charles Leclerc dopo la vittoria nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. "Grazie a tutti, non ho parole", ha spiegato il pilota monegasco della Ferrari, che ha preceduto le Mercedes di Bottas e Hamilton. "Ho commesso paio di errori, per fortuna non hanno compromesso la mia gara e ho concluso primo, ma devo stare attento. Sono felice", ha aggiunto.