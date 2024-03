Matteo Salvini, l'ultima della sinistra: "Troppi comizi", bagarre in aula

14 marzo 2024

Bagarre in aula alla Camera durante il Question Time: le opposizioni hanno iniziato ad agitarsi quando il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha preso la parola per rispondere all'intervento di Angelo Bonelli di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana sul tema del Ponte sullo Stretto. Tuttavia, quando al segretario leghista è stato fatto notare che stava per prendere la parola in modo non conforme alle disposizioni regolamentari, ecco levarsi le urla dai banchi della sinistra. "Rispetti il regolamento, fa troppi comizi", si è sentito gridare con veemenza dai membri dell'opposizione.

Salvini, insomma, è stato accusato di trasformare la discussione in un comizio elettorale anziché seguire le regole stabilite per il dibattito parlamentare. Di fronte alle continue lamentele, Fabio Rampelli, che presiedeva l'aula, ha invitato tutti alla calma: "Il ministro sta rispondendo all'interrogazione attuale, prosegua ministro". "C'è il campo largo nervoso oggi pomeriggio", ha risposto Salvini. E di nuovo disordini tra i deputati di sinistra.

A quel punto, allora, Rampelli ha richiamato ancora una volta tutti all'ordine: "Colleghi deputati, dovete ascoltare il ministro esattamente come noi abbiamo ascoltato tutte le interrogazioni che fin qui sono state interpretate dai colleghi deputati". "Se mi permettono di rispondere all'interrogante senza innervosirsi...", ha detto infine Salvini.