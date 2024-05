Sondaggio Mentana, l'unica a volare è Giorgia Meloni: ecco chi scende

13 maggio 2024 a

a

a

I partiti hanno impostato il conto alla rovescia verso le elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Fra un'intervista, un comizio e un post social, tutti sono concentrati sui sondaggi. Il TgLa7 di Enrico Mentana ha pubblicato l'ultima rilevazione di Swg che evidenzia il trend positivo di Fratelli d'Italia dopo l'annuncio della candidatura di Giorgia Meloni. Il partito del premier fa segnare un +0.2 e si porta al 26.8%.

Il Pd, dopo la lieve crescita delle ultime settimane, frena il suo recupero e torna a perdere. Il partito di Elly Schlein registra una flessione dello 0.1, scendendo al 20.5%. In leggero recupero sui dem c'è il Movimento 5 Stelle: il derby di sinistra per il primato nel campo largo vede i grillini al 16.2%, in risalita dello 0.1%. L'altro derby è quello nel centrodestra fra Lega e Forza Italia per la seconda posizione, alle spalle di FdI. Sia gli azzurri che il Carroccio perdono lo 0.2, mantenendo invariate le posizioni di settimana scorsa: Salvini avanti con l'8.6% su Tajani all'8.3%.

Fra i partiti minori, per Swg in tre riuscirebbero a superare la soglia di sbarramento del 4%. In testa al trittico c'è la lista per gli Stati Uniti d'Europa di Renzi e Bonino che raccoglie il 4.6%, lo 0.3 in meno della scorsa settimana. Alleanza Verdi e Sinistra, sondata al 4.4%, perde lo 0.2 e viene raggiunta da Azione, anche lei in discesa ma dello 0.1. Niente da fare per la lista Libertà di Cateno de Luca che, pur guadagnando lo 0.1, si ferma al 2.4%. Balzo in avanti di Michele Santoro: Pace Terrà Dignità guadagna lo 0.4 e sale al 2.2%.