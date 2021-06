Mario Draghi, sconcerto al Foro: "Non c'è, è sparito". Sotto agli occhi di tutti svanisce l'impensabile

18 giugno 2021

Una brutta sorpresa per Mario Draghi che al Foro di dialogo italo-spagnolo si è avvicinato alla sua postazione scoprendo che il "mio discorso è sparito". E così il premier si è lanciato nella ricerca, prima che un assistente lo trovasse e lo consegnasse. "Non che ne avessi bisogno", ha subito commentato tranquillizzando chi lo avrebbe ascoltato. Dopo il piccolo siparietto l'ex numero uno della Bce è tornato serio ribadendo che "Italia e Spagna sono partner strategici negli ambiziosi progetti che abbiamo davanti in Europa. Ora dobbiamo definire le politiche e gli investimenti per il futuro".

Il presidente del Consiglio ha poi ricordato alcuni numeri dell’interscambio tra i due paesi: "Nel 2020 l’Italia ha esportato verso la Spagna beni per 20 miliardi, lo stesso ha fatto la Spagna verso l’Italia. Gli investimenti italiani in Spagna valgono oltre 40 miliardi, quelli spagnoli in Italia circa 11".

L'intesa tra Draghi e il presidente spagnolo Pedro Sanchez è sotto gli occhi di tutti. Tanto che fonti di Palazzo Chigi assicurano che questa messa a punto non è una pura casualità. Entrambi i governi seguono la stessa linea su molti dibattiti europei, condividono le stesse sfide. La riprova? I riconoscimenti che sia il Circolo d’Economia che il Forum di dialogo hanno conferito al presidente del Consiglio italiano. Un riconoscimento alla lunga carriera di Draghi. Da qui la necessità di lavorare uniti. "La presidenza italiana del G20 - spiegano ancora fonti italiane - è un’opportunità per Spagna e Italia di collaborare". E vedremo se così sarà. Intanto i presupposti sembrano esserci tutti.