Giorgia Meloni contro l'ipocrisia del Pd: "Islamico batte gay e donna violentata, ecco la morra cinese della sinistra"

10 luglio 2021

Tutti i controsensi della sinistra messi a nudo da Giorgia Meloni, con una semplicità disarmante. La leader di Fratelli d'Italia, mentre impazza il dibattito sul ddl Zan, dibattito dal quale FdI si è tirata fuori, punta il dito contro Pd e affini nel corso della presentazione del suo libro, Io sono Giorgia, a Rapallo, in Liguria.

Intervistata da Mario Giordano, la Meloni afferma quanto segue: "Quella della sinistra è una specie di morra cinese, si sono incartati - premette -. La sinistra combatte la violenza contro le donne, però nei casi in cui responsabile della violenza è un immigrato non se ne parla più. Quindi nella morra cinese della sinistra immigrato batte donne violentata", picchia durissimo la Meloni. Insomma, una sinistra che gioca a morra cinese con le minoranze: "Islamico batte omosessuale", provoca e colpisce nel segno la leader di FdI.

Una Meloni vulcanica, quella che potete ascoltare in questo intervento di tre minuti. Parole con cui scalda il pubblico, strappa risate e applausi. "Batte anche donna ammazzata", la pungola Giordano. E la Meloni: "Gli islamici battono tutti. Voglio parlare di questa ipocrisia: la Figc che mette la bandiera arcobaleno su tutti i siti. Ma su quello arabo no. Poi l'attacco alla legge di Orban, che evidentemente non hanno letto. E si tratta di un tema che ho posto anche io quando si è parlato della legge Zan in aula...", ricorda la Meloni.