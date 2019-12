Si è concluso negli scorsi giorni a Firenze il 36° Congresso nazionale della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg), un’occasione che ha visto più di 3mila clinici impegnati in approfondimenti e confronti su diversi temi, tra questi l’alimentazione e il suo impatto sulla salute. Attenzione dunque ad alcuni tipi di grassi e al colesterolo Ldl, come spiega Andrea Poli, presidente di Nutrition Foundation of Italy. Ma se stare attenti a tavola non è sufficiente, un’integrazione di fitosteroli può dare al nostro organismo l’aiuto di cui ha bisogno per contrastare l’assorbimento del colesterolo.