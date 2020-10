Vincenzo De Luca e Juve-Napoli: "Non abbiamo contagiato Cristiano Ronaldo e non ci hanno neanche ringraziato"

09 ottobre 2020

"Chi non ha lealtà e onore non può parlare di sport, deve parlare di altre cose", il presidente della Campania Vincenzo De Luca affronta per la prima volta l'argomento del tanto discusso match Juve-Napoli, in programma il 4 ottobre, ma non giocato dopo che alcuni calciatori della squadra di Rino Gattuso sono risultati positivi. "Non sono arrivati neanche i ringraziamenti alle Asl e al Napoli perché abbiamo evitato di contagiare Ronaldo - ha detto De Luca durante la diretta di aggiornamento sulla situazione Covid su Facebook - Provate a immaginare. Se il Napoli fosse andato in allegria a Torino, magari dopo una settimana c'era Ronaldo positivo, avremmo conquistato il titolo del New York Times per la gloria dell'Italia".