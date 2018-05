"Bisogna accettare quello che i popoli decidono", ma per Emmanuel Macron quelle di Lega e M5s sono "forze eterogenee e

paradossali che potrebbero allearsi su un progetto che non vedo". Da Sofia, durante una conferenza stampa al termine del vertice Ue sui Balcani occidentali, il presidente francese e leader di En Marche, europeista convinto, si dimostra preoccupato ma fiducioso in un intervento del Quirinale: "Il presidente Mattarella ha indicato che il governo è legato a una strategia europea. C'è una parte di incertezza a questo stadio, ma ho anche un elemento di fiducia perché Mattarella ha sottolineato e indicato che il governo dovrà lavorare con l'Ue e che per lui questo è uno dei criteri relativi al nuovo esecutivo".