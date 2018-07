Qualcosa si muove sul fronte della Protector, la nave di Frontex arrivata in rada a Pozzallo, in Sicilia, con a bordo 176 migranti (altri 266 a bordo di un pattugliatore della Gdf, ora ai limiti delle acque territoriali). Mentre le due imbarcazioni attendono disposizioni, Giuseppe Conte annuncia su Facebook: "Finalmente l'italia inizia a essere ascoltata davvero". La ragione? Francia e Malta hanno annunciato che riceveranno ciascuna 50 immigrati a testa, anche se ne restano ancora 350 da collocare. Per Conte "è un risultato importante ottenuto oggi, dopo una giornata di scambi telefonici e scritti che ho avuto con tutti i 27 leader europei. Ho ricordato loro la logica e lo spirito di condivisione che sono contenuti nelle conclusioni del Consiglio europeo di fine giugno e che prevedono il pieno coinvolgimento di tutti i Paesi dell'Ue", ha concluso il premier.

Matteo Salvini, da par suo, continua a martellare: "In Italia si arriva solo con mezzi legali". E ancora: "Si nutrono e curano tutti a bordo, mettendo in salvo donne incinte e bambini, ma non si arriva in nessun porto. Non possiamo cedere, la nostra fermezza salverà tante vite e garantirà sicurezza a tutti". Rispetto a Conte, Salvini ha anche aggiunto: "Da quando siamo al governo, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ci sono stati oltre 27mila sbarchi in meno! Se vogliamo mantenere questi risultati positivi, non possiamo mostrare debolezze".