Migranti, voli low-cost e malore a bordo: il trucco per arrivare in Ue

"Avión patera": si chiama così l'ultima strategia messa in atto dai migranti irregolari per arrivare nell'Unione europea. Spesso viene organizzata sui social o via WhatsApp e vede come direttrice principale quella tra Marocco e Turchia. A bordo di un volo ci si inventa un imprevisto, come un finto malore, che fa deviare l'aereo in un Paese dell’Unione europea, come la Spagna o l'Italia. A quel punto avviene l' atterraggio d’emergenza e parte la macchina dei soccorsi. Poi, non appena si aprono i portelloni, i migranti fuggono.

Il trucco, quindi, è: prenotare un volo su una direttrice specifica — tra Marocco e Turchia —, quasi sempre con una low cost, e poi organizzare con altri un’emergenza medica a bordo. Si tratta di un fenomeno che, come riporta il Corriere della Sera, va avanti dalla seconda metà del 2021. E anche se non è ancora ad alta intensità, crea comunque una certa preoccupazione. L'operazione, infatti, potrebbe espandersi e avere conseguenze pesanti sulle operazioni delle aviolinee.