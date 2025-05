Paolo Bertolucci, "ansia per Matteo Berrettini": cosa sta succedendo

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Paolo Bertolucci ha lanciato l'allarme su Matteo Berrettini . Le condizioni fisiche di Berretto, dopo il ritiro da Madrid, sono ancora un'incognita. Ma il romano proverà a esserci in tutti i modi per giocare di fronte al suo pubblico.

Roma batte Madrid, almeno sulla carta. Manca sempre meno agli Internazionali d'Italia, il torneo sulla terra rossa - storicamente molto gradita agli spagnoli - che si gioca nel nostro Paese. L'Italia, rispetto agli scorsi anni, vanta una squadra sensazionale. Oltre a Jannik Sinner - che farà rientro proprio nella Capitale, ci sono Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi. È vero, gli occhi di tutto il mondo del tennis saranno puntati sul numero uno del ranking Atp. Ma l'altoatesino non gioca una gara ufficiale da tre mesi. E, nel frattempo, i suoi connazionali hanno vinto e convinto in giro per il mondo.

"Non si può nascondere un po' d'ansia nei confronti di Matteo Berrettini - ha spiegato Bertolucci - che, dopo il ritiro di Madrid, si spera che riesca a risolvere in questi pochi giorni il problema fisico accusato. Sarebbe un vero peccato per lui, romano doc, non poter esprimere il proprio tennis potente di fronte al pubblico che tanto lo ama".