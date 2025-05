Atp Madrid, Musetti ko in due set: Draper in finale

Lorenzo Musetti ha perso in due set la semifinale del torneo Atp Masters 1000 sulla terra battuta di Madrid, in Spagna. Il britannico Jack Draper ha vinto 6-3 e 7-6 in un'ora e 57 minuti e si è guadagnato la finale, dove incontrerà Casper Ruud.

Quest'ultimo è il primo finalista del Masters 1000 di Madrid, in corso sui campi in terra battuta della Caja Magica. Il tennista norvegese, numero 15 del ranking Atp, ha battuto in due set con il punteggio di 6-4, 7-5, in un'ora e 51' di gioco, l'argentino Francisco Cerundolo, 21° nella classifica mondiale. Così si è dunque guadagnato la finale, dove incontrerà Draper.