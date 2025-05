Parma, accoltella la moglie e muore in un incidente

Accoltella la moglie, fugge in auto e muore in un incidente stradale. Dopo l'aggressione, a dare l'allarme sono stati i figli piccoli della coppia, che sono scappati fuori di casa gridando aiuto e attirando così l'attenzione della vicina, poi intervenuta per chiamare i soccorsi. Si tratta dell'ennesima tragedia familiare, avvenuta questa volta a San Secondo, comune della provincia di Parma. Il dramma si è consumato nelle prime ore del mattino di venerdì 2 maggio.

Dopo aver colpito la donna al collo, al torace e all'avambraccio, l'uomo si è messo alla guida della propria auto nel tentativo di fuggire. Poi, però, nella fuga è rimasto coinvolto in un grave incidente ed è morto. L'incidente è avvenuto all'altezza di un distributore di carburante, nel tratto di strada che porta al vicino ponte sul fiume Taro, poco lontano dal centro abitato. La moglie, invece, è stata subito portata in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma, dove ora sarebbe ricoverata in Rianimazione. Le sue condizioni risulterebbero essere critiche. Sul posto le forze dell'ordine che indagano sul caso.