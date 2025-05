Pd, la sede di Torre Annunziata rimane al buio: pagate in ritardo le bollette

Stando a quanto riportato dal quotidiano napoletano, il problema delle spese della sede dei dem non è nuovo. "Tra costi di affitto con la fondazione "Chiaromonte" proprietaria della struttura, e costi di energia, acqua e Tarsu - si legge - per 'mantenere' la sede di corso Vittorio Emanuele III occorre una cifra mensile vicina ai mille euro.

Il Partito democratico non paga le bollette e rimane senza luce. Accade nella sede di Torre Annunziata , in Campania, dove le bollette dell'energia elettrica insolute ammontano a circa 400 euro. Queste ultime, poi pagate in ritardo, hanno fatto sì che la sede rimanesse al buio. Ecco allora che il segretario cittadino dem, Ciro Passeggia , si toglie qualche sassolino dalla scarpa. D'altronde, se i problemi di natura economica dovessero persistere, si rischierebbe una chiusura della sede, frequentata peraltro - fa sapere Il Mattino -, oltre che da componenti del partito per riunioni e incontri, anche da gruppi di anziani.

"Questa sede - tuona Passeggia - riesce a sostenere le spese mensili grazie al contributo di tutti e alle quote. Per questo motivo invio un sollecito agli assessori e ai consiglieri comunali del Pd, che non hanno ancora versato le quote, di farlo al più presto perché così non si può andare avanti". E ancora: "A peggiorare la situazione c’è il mancato contributo delle tessere 2022, 2023 e 2024 che ancora stiamo attendendo da Napoli". Da qui l'amara conclusione: "Inutile lanciare messaggi di legalità e di rispetto delle regole, se poi pezzi dello stesso ingranaggio non le rispettano. È un grande controsenso".