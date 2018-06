Per qualche giorno Loredana Lecciso ha voluto lasciarsi alle spalle tutte le polemiche scoppiata con il suo ex Al Bano, che è in tour in Australia, e Romina Power. Così si è concessa un po' di relax in Sardegna in compagnia della sua amica, Francesca Pascale, fidanzata di Silvio Berlusconi.

Il selfie pubblicato dalle due ha fatto il pieno di like. Il testo che accompagna la foto sul profilo della Lecciso non lascia dubbi: "Amiche per sempre". Il legame tra le due è fortissimo, più delle polemiche.