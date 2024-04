L'Aria che Tira, Marco Minniti rivela: "Trump ha dato luce verde sull'Ucraina"

25 aprile 2024 a

Marco Minniti a L'Aria che Tira non usa giri di parole e parla degli aiuti da parte degli Stati Uniti all'Ucraina con l'invio di nuove armi. L'ex ministro degli Interni svela un retroscena su un probabile ingresso dell'Ucraina nella Nato: "Circola la voce che Trump avrebbe dato una sorta di luce verde a Johnson".

Poi, lo stesso Minniti ha aggiunto: "La prima cosa che l'Europa può fare è di sostenere militarmente l'Ucraina. Alla riunione della Nato, i Paesi europei hanno dichiarato la loro disponibilità a dar vita a un fondo per il sostegno permanente all'Ucraina". Intanto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un discorso tenuto a Berlino durante la cerimonia di premiazione sui legami transatlantici ha affermato: "Non è troppo tardi perchè l’Ucraina vinca nella guerra contro la Russia, a condizione che l’Occidente mantenga le promesse di fornirle più armi".

E su Telegram il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a seguito di una riunione dello Stato maggiore ha fatto sapere che l’Ucraina continuerà a rafforzare il proprio settore dell’industria militare, che ha un "potenziale enorme per le esportazioni, una volta ottenuta la vittoria sulla Russia". Il presidente ha precisato che le autorità del Paese stanno lavorando con i partner internazionali per produrre armi con i fondi forniti dall’estero. "Questo settore ci aiuta a resistere ora e ha un enorme potenziale di esportazione dopo la vittoria. Massimizziamo il suo sviluppo. Una volta alla settimana riceverò un rapporto sui nuovi contratti per il periodo di riferimento", ha affermato il capo dello Stato.