"Si raccolgono i primi frutti. Dormite tranquilli". Fiorella Mannoia attacca Matteo Salvini su Twitter riferendosi alla questione degli immigrati e alla linea dura del governogiallo-verde. Ma la rete non dimentica e non perdona: "Ma tu non sostenevi i Cinque Stelle fino all'altro ieri?", le ricorda uno: "Hai sempre sostenuto i Cinque Stelle".

Si raccolgono i primi frutti. Dormite tranquilli. https://t.co/zpfKiuD2Pf — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) 29 giugno 2018

Lei prova a difendersi senza entrare nel merito: "Il Mediterraneo è un enorme cimitero. Di quei disgraziati non importa a nessuno, nemmeno a voi che ora mettete in atto la caccia alle streghe, che fate le liste di proscrizione. Che vi mettete dalla parte dei buoni. Anche voi ne fate una questione politica, esattamente come tutti". "A fare la grillina quando il capo del partito che supporta parlava di taxi del mare", scrive un altro: "Fiorè, hai contribuito a questo governo, abbi la decenza di ammetterlo". Infine l'attacco personale: "radical snob".