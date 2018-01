Il Pd e Matteo Renzi lo hanno prima illuso e poi fregato sul più bello, ma sta per arrivare l'ora della più brutale delle vendette. Intervistato dal Messaggero, l'ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta, escluso dalle liste dei candidati alle prossime elezioni politiche, non usa metafore per spiegare la sua delusione: "Non mi sono mai fidato di Renzi. Gli ho scritto anche pochi giorni fa, mentre faceva le candidature, un sms: sono in lista o no, me lo puoi dire? Sii leale". Dal segretario però non è arrivata alcuna risposta. E pensare, rivela Crocetta, che "mi ha offerto di tutto, senza che io chiedessi niente, quando ho ritirato la mia lista dalle regionali siciliane, per favorire il Pd".







Crocetta doveva candidarsi a Messina, "e invece lì Renzi ha preferito schierare il rettore Navarra, nipote del capomafia di Corleone. Quelli ormai sono i riferimenti del Pd", è la durissima accusa dell'ex governatore. "Non è più un partito antimafia. E poi Renzi vuole solo soldati ubbidienti che gli dicano sì quando farà il governo con Berlusconi". A questo punto, spiega, non resta che fare una cosa: "Cercherò di favorire la sua sconfitta in tutti i modi. Farò comizi contro il Pd, come se fossi in campagna elettorale. Dirò che cosa è diventato in Sicilia, qualcosa di irriconoscibile e di molto negativo".