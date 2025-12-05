Sondaggio Dire-Tecnè, il dominio di FdI: le cifre, un incubo per la sinistra

Nell'ultimo mese FdI ha perso lo 0,1%, attestandosi al 31%, mentre Pd e M5S hanno guadagnato lo 0,1%, arrivando rispettivamente al 21,8% (-0,2 in una settimana) e all'11,6% (+0,1% su sette giorni fa). Lo calcola il sondaggio realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire con interviste effettuate tra il 3 e il 4 dicembre 2025. Forza Italia è all'11% e ha perso lo 0,2% in trenta giorni e lo 0,1 sulla scorsa settimana, mentre la Lega, all'8,5%, negli stessi intervalli di tempo ha registrato le identiche percentuali degli azzurri ma con il segno più. Seguono Avs al 6,1 (-0,1 in una settimana e +0,1 in un mese), Azione al 3,2, Italia Viva al 2,1, +Europa all'1,8.

Con il 46,5%, la premier e leader di FdI Giorgia Meloni è la leader con il maggior numero valutazioni positive (+0,1% in una settimana e -0,1 in un mese). Lo calcola il sondaggio realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire con interviste effettuate tra il 3 e il 4 dicembre 2025. Seguono il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, con il 39,6% (-0,2 in un mese), Giuseppe Conte del M5S al 30,6% (+0,1 in una settimana), Elly Schlein del Pd al 29% (-0,1% in una settimana e +0,1 in un mese), Carlo Calenda di Azione al 21,1% (-0,1% in una settimana e -0,2 in un mese), Angelo Bonelli di Avs al 16,1 (+0,1% in una settimana e +0,1 in un mese), Nicola Fratoianni di Avs al 15,4% (-0,1% in una settimana e -0,3 in un mese), Riccardo Magi di +Europa al 13,8% (+0,1% in una settimana e -0,2 in un mese) e Matteo Renzi al 13,4% (-0,1% in una settimana e -0,1 in un mese).