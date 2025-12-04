Israele, Delrio fa schiantare il Pd: 10 firme e scoppia il finimondo

Al Senato è scoppiata una polemica interna al Pd sul disegno di legge contro l’antisemitismo presentato da Graziano Delrio e firmato da altri 10 senatori dem (tra cui Malpezzi, Casini, Zampa). Il capogruppo Francesco Boccia ha preso le distanze: "Non è la posizione del gruppo né del partito, è un’iniziativa personale di Delrio a titolo personale". Il testo adotta la definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), già recepita dall’UE nel 2017 e dal governo italiano nel 2020. Critiche dure sono arrivate da Angelo Bonelli (Avs), secondo cui questa definizione equiparerebbe alla fine l’antisemitismo a qualsiasi critica radicale allo Stato di Israele, rischiando di limitare la libertà di espressione.

Il ddl Delrio prevede sei articoli: monitoraggio dell’antisemitismo in scuole e università (con referente dedicato in ogni ateneo), delega al governo per rafforzare il contrasto ai contenuti d’odio online e altre misure di prevenzione.Parallelamente, al Senato ci sono altri due disegni di legge sullo stesso tema: uno della Lega (creazione banca dati episodi antisemiti, sanzioni online, possibilità di negare autorizzazioni a manifestazioni con rischio di messaggi antisemiti) e uno di Forza Italia (segnalazione e sanzioni per atti antisemiti in ambito scolastico e universitario, anche per docenti e personale).Tre proposte diverse ma tutte basate sulla definizione IHRA, che resta il principale punto di scontro tra chi la considera indispensabile per combattere l’odio antiebraico e chi la ritiene un potenziale bavaglio alle critiche alla politica israeliana.