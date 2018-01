La teoria non è nuova, ma dopo la gazzarra delle liste elettorali è tornata d'attualità: la democrazia non funziona, può al massimo essere una aspirazione nel senso del governo nell'interesse del popolo, ma solo l'aristocrazia, ovvero il governo di pochi, è funzionale al buon funzionamento di un Paese. Lo scrive, sul quotidiano Il Tempo, Marcello Veneziani, che spiega: "Non parlo di titoli nobiliari, non si tratta di rimettere in sella stemmi e baroni; parlo di migliori, diversi dal popolo e che sentano quella differenza non come privilegio ma come dovere, come speciale responsabilità. Noblesse oblige. Piuttosto che questa gara a chi compiace di più la plebe, a chi le spara più grosse e le promette più larghe, per il buon governo di un paese, già in condizioni normali, occorre un' élite e un ordine gerarchico; ma in condizioni devastate, degradate come quelle in cui noi versiamo, ancora di più urge un' aristocrazia al comando. Ovvero quelli che non rispecchiano l' indole e gli umori della gente, ma li sopravanzano, sanno essere più in alto e sanno vedere più lontano".

E ancora: "Li abbiamo provati tutti, politici consumati e antipolitici, imprenditori e tecnici. Ora vorremmo un movimento dichiaratamente aristocratico che riconoscesse la democrazia per quel che è: una buona intenzione, un' esortazione, un' attenzione effettiva ai problemi della gente e agli interessi generali. Un metodo, un mezzo, non uno scopo supremo, un principio. Governo dei pochi, come tutti i governi, ma nell' interesse dei molti".