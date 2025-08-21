Reazione a catena, bufera sui Passatempi: "Campioni veri non se ne vedono"

Ieri, mercoledì 20 agosto, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Ancora una volta a trionfare sono stati i Passatempi, il trio di giovanissimi campioni formato da Bruno, Andrea e Leonardo. Ormai è da qualche puntata che dominano lo show. Qualcuno li ha definiti "formichine", bravi a macinare risposte corrette nei giochi per così dire preliminari e abbattere così gli avversari.

I tre campioni sono arrivati all'Ultima catena con la possibilità di portarsi a casa una miseria. Il montepremi, infatti, era di soli 2094 euro. Le ultime due parole indizio sono "Casa" e "Cifra". Le idee erano poche e confuse, il trio butta lì poco convinto un "Mano", risposta che si è rivelata ben presto sbagliata. Quella corretta era infatti "Marchio".