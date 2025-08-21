Reazione a catena, bufera sui Passatempi: "Campioni veri non se ne vedono"

Ieri, mercoledì 20 agosto, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Ancora una volta a trionfare sono stati i Passatempi, il trio di giovanissimi campioni formato da Bruno, Andrea e Leonardo. Ormai è da qualche puntata che dominano lo show. Qualcuno li ha definiti "formichine", bravi a macinare risposte corrette nei giochi per così dire preliminari e abbattere così gli avversari.
I tre campioni sono arrivati all'Ultima catena con la possibilità di portarsi a casa una miseria. Il montepremi, infatti, era di soli 2094 euro. Le ultime due parole indizio sono "Casa" e "Cifra". Le idee erano poche e confuse, il trio butta lì poco convinto un "Mano", risposta che si è rivelata ben presto sbagliata. Quella corretta era infatti "Marchio".
Come sempre, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Difficile stasera, sia l'ultima catena sia l'ultima parola", "Hanno l'ordine di risparmiare per conservare le risorse da regalare ai partecipanti dei Fatti vostri", azzarda un fan tra il serio e il faceto, mentre un altro sostiene che "oggi non sapevano proprio come inventare i collegamenti", "Campioni veri, in questa stagione di Reazione a catena, ancora non se ne vedono", "Quest’anno i campioni mi piacciono qualche sera e basta, il livello è proprio basso e altalenante durante le varie puntate", "E anche stasera ricchi premi", "Beh, erano stati bravini nella catena, ma non sull'ultima parola però ne hanno vinte tante; possono essere contenti!". E c'è anche chi accusa: "Se mi confermate che ha detto 'babbà' con due B è il secondo giorno consecutivo che i campioni vengono salvati da una svista del notaio".